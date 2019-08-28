Мужчина забаррикадировался в доме в Арканзасе и стреляет по полиции

На газоне перед зданием лежат два тела, но подобраться к ним пока не представляется возможным.

Полиция убеждает сдаться вооружённого мужчину, который забаррикадировался в доме около города Уэст-Хелена (Арканзас, США). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на шефа местной полиции Джеймса Смита.

Он пояснил телеканалу, что мужчина забаррикадировался примерно в 17:30 (00:30 мск), на газоне перед домом лежат два тела. При попытке правоохранителей приблизиться подозреваемый открыл огонь.

Смит не может подтвердить, что два человека, лежащие перед домом, мертвы. Правоохранители считают, что внутри есть ещё один человек, предположительно, заложник. Личность мужчины пока не установлена, как и мотивы, но, по данным СМИ, около места ЧП видели женщину, которая говорила, что это её брат.

The @ARStatePolice have entrance to Washington St in Helena-West Helena blocked. Staging area for standoff is just down the road. Gunman reportedly took a hostage after killing 2 people. Just saw trooper escort woman thru. She was emotional saying, “that’s my brother!” #wmc5 pic.twitter.com/S4lfL8AQlp — Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) August 28, 2019

По информации телеканала, на место прибыл отряд спецназа и подкрепление в лице сотрудников патрульно-постовой службы Арканзаса и органов правопорядка округа Филлипс.

4 августа в другом американском городе, Дейтоне, мужчина в бронежилете и с модифицированным пистолетом открыл стрельбу. Очевидцы публиковали видео с моментом атаки. Среди девяти убитых оказалась сестра преступника. Сам он был застрелен сотрудниками полиции, в его теле насчитали 52 огнестрельных ранения.