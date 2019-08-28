СМИ: Telegram втайне планирует выпустить криптовалюту Gram

В прошлом году операторам удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 миллиарда долларов.

Операторы мессенджера Telegram хотят выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram в ближайшие два месяца, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на три источника из числа инвесторов.

По их информации, Telegram хочет сделать транзакции доступными для 200–300 миллионов пользователей мессенджера. Причём в прошлом году операторам удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 миллиарда долларов.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, Gram будет работать так же децентрализованно, как биткоин, и легче избегать мер госнадзора. Управлять криптовалютой будут благодаря "децентрализованной сети компьютеров".

Источники издания также обратили внимание на то, что Telegram, в отличие от американской компании Facebook, которая публично сообщила о намерении выпустить свою криптовалюту в 2020 году, не распространяет информацию о своих планах и действует скрытно.

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