Десятки дорог и аэропорт во Владивостоке подтоплены после ливней

В результате сильных ливней, которые обрушились на Владивосток, оказались подтоплены десятки автомобильных дорог, а также международный аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

— Интенсивные осадки, начавшиеся утром 27 августа и продолжающиеся 28 августа, привели к подтоплениям ряда автомобильных дорог, — говорится в сообщении ведомства.

Также из-за непогоды полицейским пришлось ограничить проезд автомобилей к международному аэропорту Владивостока, и людям приходится добираться до места пешком. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, многие пассажиры попадают на рейсы с задержкой.

Как сообщили в мэрии, городской общественный транспорт работает с перебоями. Было остановлено движение трамваев и троллейбусов, автобусы плавают по улицам с опозданиями. Только морской прибрежный транспорт работает по расписанию.