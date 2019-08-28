Коломойский озвучил условия избрания Зеленского на второй срок

Олигарх считает, что показатель эффективности президента необходимо мерить тем, сколько граждан вернётся на Украину из-за рубежа.

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского не будут избирать на второй срок. Об этом он рассказал в беседе с порталом "Цензор.нет".

Олигарх считает, что показатель эффективности президента необходимо мерить тем, сколько граждан вернётся на Украину из-за рубежа.

На данный момент на Украине проживает 35 миллионов человек, сообщил Коломойский. По его словам, если число граждан возрастёт до 38 миллионов, то, значит, Зеленского нужно избирать снова.

— А если будет 35, то ауфидерзейн (нем. "до свидания". — Прим. Лайфа), — заявил Коломойский.

На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, однако сам он это опровергал, а в команде Зеленского заявили, что олигарх стал их главным критиком.