Не менее трёх человек погибли из-за наводнений в Японии

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Метеорологи присвоили угрозе максимальный, пятый уровень опасности: за час в городах Сана и Таку выпало 120 мм осадков.

Минимум три человека погибли утром 28 августа на юго-западе Японии из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает NHK.

Так, один мужчина погиб, когда его автомобиль был смыт потоками воды на дороге в префектуре Сага, когда две реки вышли из берегов и затопили поля. Ещё один человек, предположительно, погиб в префектуре Фукуока и женщина — в городе Сага.

Власти порекомендовали местным жителям этих регионов эвакуироваться из-за угрозы оползней и наводнений. Метеорологи присвоили угрозе максимальный, пятый уровень опасности. За час в городах Сана и Таку выпало 120 мм осадков.

Кроме того, по данным агентства Киодо, затоплена ж/д станция Сага.

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