Волкер озвучил условия возвращения России в G7

Возвращение к формату "Большой восьмёрки" возможно лишь в случае "ухода" России из Крыма, заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

— Я бы хотел увидеть, как всё это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества, — приводятся слова Волкера на русскоязычной версии страницы Госдепартамента США в "Твиттере".

Такие же условия называл и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия вернётся в организацию только после "возвращения" Крыма.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал пригласить лидера России Владимира Путина на следующую встречу G7 в 2020 году, которая пройдёт в США. Трамп также выступил за идею вернуть формат G8 с участием России.