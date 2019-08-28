В Крым с Украины приезжают 14 тысяч человек в сутки

С начала этого года российскую границу пересекло более 1,8 миллиона человек, что соответствует показателям аналогичного периода 2018 года.

Число украинцев, пересекающих границу с РФ в Крыму, возросло в августе до 14 тысяч человек в сутки. В июне в сутки через границу проходило 11 тысяч человек и около полутора тысяч автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.

— В настоящее время в пунктах пропуска через госграницу в сутки оформляется 14–15 тысяч лиц и более двух тысяч автомобилей, — пояснили в пресс-службе.

С начала этого года на участке ответственности Погрануправления ФСБ России по Республике Крым российскую границу пересекло более 1,8 миллиона человек, что соответствует показателям аналогичного периода 2018 года.

Сотрудники погранконтроля в пунктах пропуска работают штатно. Вместе с тем, учитывая завершение летних каникул и отпусков, а также возможный рост пассажирского и транспортного потоков, пограничники готовы увеличить количество сотрудников, а также открыть реверсивное движение для уменьшения времени оформления.

В прошлом году в Крыму отдохнуло рекордное количество туристов — около 6,8 миллиона человек. При этом 47% туристов прибыли туда по Крымскому мосту, 37% — самолётами, ещё 16% — через границу с Украиной. Крымские власти рассчитывают принять в этом году порядка 7,5 миллиона туристов.

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