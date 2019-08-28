СМИ: Импортная здоровая пища может исчезнуть с российских прилавков

Сейчас в магазинах страны органическая продукция имеет международные сертификаты, которые преимущественно были выданы в ЕС.

Органическая продукция без российских сертификатов может исчезнуть с прилавков магазинов в 2020 году из-за вступления в силу закона "Об органической продукции", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо исполнительного директора ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В документе сказано, что при выполнении некоторых требований будущего закона ставится под вопрос продолжение существования органической продукции в магазинах. Кроме того, это грозит поставщикам и сетям убытками в миллиарды рублей.

Причиной возможного исчезновения является то, что сейчас в российских магазинах импортная органическая продукция имеет международные сертификаты, которые преимущественно были выданы в ЕС.

С 1 января 2020 года такая продукция становится "нелегитимной, поскольку не имеет российских органических сертификатов" и, соответственно, должна быть отозвана из магазинов. Это в свою очередь приведёт к большим издержкам всех звеньев товаропроводящей сети. Трудности получения российского сертификата заключаются в том, что в стране есть только один орган сертификации с ограниченными возможностями, а положения, которые регулируют порядок процедуры, до сих пор не приняты.

В новом законе предусмотрено 11 требований к производству, в частности, продукцию нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической.

Под термином "органическая продукция" понимается продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок и без использования генетически модифицированных продуктов.