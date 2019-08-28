Полиция задержала межрегиональную банду лжеторговцев запчастями — видео

Подозреваемые размещали объявления о продаже автомобильных запчастей на бесплатных сайтах с условиями предоплаты.

В ходе спецоперации сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали банду из 15 человек в четырёх регионах России, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По информации правоохранителей, подозреваемые размещали объявления о продаже автомобильных запчастей на бесплатных сайтах с условиями предоплаты от 50 до 100 процентов.

Входящие звонки от клиентов они обрабатывали в кол-центрах, которые были организованы в съёмных квартирах, а после получения денег переставали выходить на связь.

Подозреваемых задержали в ходе спецоперации сразу в четырёх регионах России: Москве, Московской области, Волгограде и Саратове. Предполагаемый организатор и 14 его подельников заключены под стражу.