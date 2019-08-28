Косачёв рассказал, почему американские сенаторы оказались в стоп-листе в России

Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал вынужденной реакцией внесение в стоп-лист в России американских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мёрфи, заявивших, что им отказали в получении визы в РФ. Об этом он написал в своём фейсбуке.

— Российский стоп-лист появился как вынужденная реакция на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев. И мы всегда и везде чётко обозначали коллегам в конгрессе свою позицию: готовы ликвидировать эти списки, как только будут ликвидированы американские, — поясняется в сообщении.

Косачёв указал, что Москва предложила Вашингтону разово выводить из-под санкций парламентариев для официальных поездок, однако реакции на предложение со стороны Штатов не последовало.

Ранее два американских сенатора Рон Джонсон и Крис Мёрфи поочерёдно заявили, что им отказали в получении российской визы. При этом, как оказалось, первый и вовсе не обращался в российское посольство и не информировал о своих планах посетить Россию.

Посольство РФ в США ответило на обвинения от сенаторов фактами