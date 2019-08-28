СМИ: Комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины

Две комиссии, которые были созданы Элладской (Греческой) православной церковью, выступили против признания "новой церкви" Украины. Данный вопрос передадут на рассмотрение синода иерархии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в религиозных кругах.

По словам собеседника агентства, постоянный Синод Элладской православной церкви не может решить эту проблему.

— Эта тема может обсуждаться лишь на иерархии. Не может обсуждать вопрос малый синод, только большой, который проходит раз в году — в октябре. Или если пройдёт внеочередное заседание, — приводит агентство слова источника.

Источник пояснил, что две комиссии были собраны, чтобы изучить законность предоставления украинской "новой церкви" автокефалии. Одна комиссия занимается каноническими проблемами, другая — экклезиологией.

Как отметил источник, синод иерархов с участием всех 80 митрополитов будет решать, признать ли раскольников. Также он добавил, что греческая церковь подвергается "очень большому давлению".

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