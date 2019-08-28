Сегодня москвичей ждёт начало бабьего лета

В среду, 28 августа, жителей Москвы и Подмосковья ждёт тёплая погода, однако из-за северной тяги ветров температурный фон будет немного ниже многолетней нормы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Днём воздух в столице прогреется до 17−19 градусов, в области — до 15−20. Осадков не ожидается. Скорость ветра составит от четырёх до девяти метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 757 мм рт. ст. Метеорологи отмечают, что сегодняшний день можно вполне считать стартом бабьего лета.