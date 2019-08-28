Переехавшие работать в сёла учителя смогут получить один миллион рублей

Учителя, которые переедут работать в сёла или малые города, смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей по программе "Земский учитель". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения.

Отмечается, что данная программа рассчитана на педагогов в возрасте до 55 лет. На работников детских садов единовременная выплата не распространяется.

Программу "Земский учитель" в феврале текущего года предложил запустить президент России Владимир Путин. Её реализация должна начаться с 2020 года.