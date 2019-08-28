Под Тюменью проверят действия врачей, отказавших умирающему пациенту

По словам супруги покойного, несмотря на тяжёлую стадию заболевания, ему предложили подождать.

Департамент здравоохранения Тюменской области проводит проверку по заявлению местной жительницы, чей супруг скончался от тяжёлого заболевания после того, как врачи ОКБ № 2 отказались его принять. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

— В настоящее время в связи с поступившим обращением Департаментом здравоохранения Тюменской области проводятся проверки, медицинская документация проходит экспертизу, — говорится в сообщении.

Как рассказала журналистам вдова покойного Любовь Прорвина, незадолго до смерти супруга, у которого на тот момент был диагностирован двусторонний некроз головки бедренной кости третьей и четвёртой стадии, врачи отказали ему в срочной операции и предложили подождать 10−12 месяцев.

В конце июня его состояние ухудшилось, перестали помогать даже сильнодействующие обезболивающие препараты, супруга вызвала ему скорую. Прибывшие на место медики попытались помочь мужчине, но оказались бессильны и позвонили в областную клиническую больницу № 2, предупредили о тяжёлом пациенте, но там его принять отказались.

На следующий день ситуация с вызовом скорой помощи повторилась вновь, однако в этот раз прибывшая к больному карета не успела довезти его до больницы, он скончался прямо по дороге от остановки сердца.

Теперь женщина обвиняет медиков в халатности, представители Департамента здравоохранения обещают разобраться в ситуации и направить ответ в адрес заявителя по окончании проверки.