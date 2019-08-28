Под Тюменью проверят действия врачей, отказавших умирающему пациенту

Департамент здравоохранения Тюменской области проводит проверку по заявлению местной жительницы, чей супруг скончался от тяжёлого заболевания после того, как врачи ОКБ № 2 отказались его принять. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
— В настоящее время в связи с поступившим обращением Департаментом здравоохранения Тюменской области проводятся проверки, медицинская документация проходит экспертизу, — говорится в сообщении.
Как рассказала журналистам вдова покойного Любовь Прорвина, незадолго до смерти супруга, у которого на тот момент был диагностирован двусторонний некроз головки бедренной кости третьей и четвёртой стадии, врачи отказали ему в срочной операции и предложили подождать 10−12 месяцев.
В конце июня его состояние ухудшилось, перестали помогать даже сильнодействующие обезболивающие препараты, супруга вызвала ему скорую. Прибывшие на место медики попытались помочь мужчине, но оказались бессильны и позвонили в областную клиническую больницу № 2, предупредили о тяжёлом пациенте, но там его принять отказались.
На следующий день ситуация с вызовом скорой помощи повторилась вновь, однако в этот раз прибывшая к больному карета не успела довезти его до больницы, он скончался прямо по дороге от остановки сердца.
Теперь женщина обвиняет медиков в халатности, представители Департамента здравоохранения обещают разобраться в ситуации и направить ответ в адрес заявителя по окончании проверки.
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