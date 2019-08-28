Названа предварительная причина обрушения здания в Новосибирске

Стены и перекрытия в реконструируемом здании в Новосибирске могли рухнуть из-за нарушений требований при строительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
— Наиболее вероятной причиной является нарушение требований при строительстве, — сообщили агентству в экстренных службах.
Как сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления МЧС России, площадь обрушения составила 350 квадратных метров. Изначально говорилось, что под завалами — 12 человек. Одного рабочего уже спасли. Он госпитализирован.
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