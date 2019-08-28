Названа предварительная причина обрушения здания в Новосибирске

Как стало известно Лайфу, одного рабочего спасли. Его доставили в больницу с травмами.

Стены и перекрытия в реконструируемом здании в Новосибирске могли рухнуть из-за нарушений требований при строительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Наиболее вероятной причиной является нарушение требований при строительстве, — сообщили агентству в экстренных службах.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления МЧС России, площадь обрушения составила 350 квадратных метров. Изначально говорилось, что под завалами — 12 человек. Одного рабочего уже спасли. Он госпитализирован.