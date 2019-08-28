Не менее двух человек погибли при обрушении здания в Новосибирске

При обрушении стен и перекрытий здания в Новосибирске погибло не менее двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону.

— Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух, — сообщили агентству в пресс-службе.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал Лайф, стены и перекрытия строящегося здания рухнули в Новосибирске. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. Всего под завалами оказалось 12 человек, одного рабочего уже спасли и госпитализировали.