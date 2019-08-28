Forbes назвал 10 самых богатых семей России

Семьи Магомедовых, Шамаловых и Зубицких не смогли преодолеть порог отсечения в размере 1,6 миллиарда долларов и покинули рейтинг самых состоятельных.

Семья Гуцериевых в пятый раз подряд возглавила рейтинг самых богатых российских семей, сообщает Forbes.

Активы основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его родных оцениваются в 5,65 миллиарда долларов. За год они уменьшились на 320 миллионов долларов. При этом капитал сына Михаила Саида увеличился в два раза благодаря тому, что отец передал ему долю в кипрской компании Landbury Trading, контролирующей 30,4% акций "Сафмар финансовые инвестиции".

На втором месте в рейтинге расположилась семья Ротенбергов. Состояние братьев Аркадия и Бориса оценивается в 5,18 миллиарда долларов. Третью строчку заняла семья Шаймиевых. Сыновья экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат увеличили свой капитал до 2,8 миллиарда долларов.

Также в десятку богатейших семей вошли Гапонцевы, Евтушенковы, Рахимкуловы, Линники, Саркисовы, Бажаевы, и Михайловы. Порог отсечения в рейтинге составил 1,6 миллиарда долларов. Преодолеть его не смогли Магомедовы, Шамаловы и Зубицкие, ранее входившие в список самых богатых.

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