После ситуации с увольнениями хирурги из Нижнего Тагила получат допвыплаты

Также в больнице появятся несколько новых специалистов, что должно уменьшить нагрузку.

Хирурги из центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за высокую нагрузку в июле и августе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Также в больнице появятся два новых специалиста, туда же переведут несколько врачей из других больниц.

— Для разрешения ситуации приняты следующие меры: с 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижнего Тагила, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижнего Тагила", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что пятеро хирургов, которые ранее хотели уволиться, остались работать в больнице, один из них сейчас в отпуске.

Напомним, 26 августа Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле из-за повышенной загруженности и несоответствующей оплаты труда.