Более 30 человек отравились соком на свадьбе в Азербайджане

По меньшей мере 33 человека отравились на свадьбе в Азербайджане. Об этом сообщает местное информационное агентство APA со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл вечером во вторник, 27 августа, в селе Газли Исмаиллинского района. В результате пищевого отравления во время свадебной вечеринки в больницу обратилось 33 человека. В министерстве отметили, что, вероятнее всего, гости отравились фруктовым соком.

— К утру 28 августа в больнице осталось всего четыре человека, включая двоих детей, — говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что оставшихся в медицинском учреждении пострадавших отпустят домой в ближайшие дни.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.