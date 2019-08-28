Три человека сгорели в "мерседесе" в Саратове

17

Фото © VK / Саратов ЧП

Mercedes врезался в столб и загорелся в Саратове. В результате в огне погибло три человека, пострадала 14-летняя девочка. По данным регионального управления ГИБДД УМВД РФ, инцидент произошёл в ночь на среду на улице Огородной.

По предварительным данным, водитель Mercedes на высокой скорости не справился с управлением и врезался в столб, автомобиль загорелся. Водитель и два пассажира сгорели в салоне, 14-летняя пассажирка госпитализирована с травмами.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/saratovchp" target="_blank">Саратов ЧП</a></p>

Личности погибших устанавливаются. А по факту аварии проводится проверка.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×