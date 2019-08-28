Под завалами рухнувшего здания в Новосибирске остаётся два человека

Под завалами рухнувшей стены и перекрытий строящегося здания в Новосибирске остаётся два человека. Об этом сообщает "Сибирская генерирующая компания", которой принадлежит здание, на своей официальной странице во "ВКонтакте".

— Работало восемь человек. Один человек не пострадал, один — погиб, один — с переломом, двое — под завалами, — говорится в сообщении компании.

Оказалось, что ещё трое успели отбежать.

Изначально сообщалось, что под завалами может быть 12 человек. В региональном СУ СКР допускали, что погибло не менее двух рабочих.