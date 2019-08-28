Автомобиль BlaBlaCar перевернулся под Волгоградом, девять человек пострадали

На трассе под Волгоградом перевернулся автомобиль, зарегистрированный в сервисе по поиску попутчиков BlaBlaCar. В аварии пострадали водитель и восемь пассажиров. Об этом сообщает "Блокнот Волгограда" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в среду, 28 августа, в 05:40 по местному времени (4:40 мск). 60-летний водитель, который перевозил восьмерых попутчиков из Астрахани в Москву на минивэне, не вписался в поворот при въезде в Волгоград. В результате происшествия авто врезалось в поливную трубу.

— Все пострадали, все в больнице, трое тяжёлых, — сообщили в полиции.

По последним данным, три человека сейчас находятся в отделении реанимации, ещё четверо лежат в травматологии, двое — в нейрохирургическом отделении. Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжёлое. При этом, как уточнили в ГУ МВД РФ, детей среди пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские проводят проверки и выясняют детали аварии.