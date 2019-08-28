Росстат подсчитал калории в рационе россиян и назвал "любимые" продукты

В среднем это 2651,5 ккал, из них более трети — хлебная продукция и мясо. Также чаще всего в рацион входит колбаса.

В Росстате подсчитали, что в 2018 году россияне употребляли в среднем 2651,5 ккал в сутки, из них 335,4 грамма — углеводов, 108,6 грамма — жиров и 80 граммов — белков. Об этом пишет RT.

Больше всего калорий потребляют в Дагестане — 3988,3 ккал в среднем в сутки на человека, а самая низкая цифра оказалась в Рязанской области — 2180,1 ккал.

Невысокая среднесуточная калорийность была отмечена в Хабаровском крае (2182,9 ккал), Тамбовской области (2228,7 ккал), Камчатском крае (2230,4 ккал) и Москве (2261 ккал).

Также выяснилось, что горожане потребляли меньше калорий, чем жители сельской местности. Разница составила 12%.

Более трети меню у россиян занимают хлеб, мясо и колбаса — 17,9% рациона, кондитерские изделия — 12%.

А вот реже всего наши соотечественники едят рыбу — в среднем 1,7% в сутки.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что количество пациентов с ожирением за пять лет увеличилось почти в два раза.