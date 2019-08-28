Безработная объявила голодовку у офиса Netflix из-за закрытия любимого сериала

Первый сезон "ОА" вышел в 2016 году. После второго компания объявила о закрытии проекта без объяснения причин.

Поклонница мистического сериала "ОА" Империал Янг устроила голодовку у офиса Netflix в Голливуде из-за закрытия проекта. Об этом сообщает The Independent.

— Развлечения — пища для души, и в Netflix сейчас этого не понимают. Поэтому, отказываясь принимать физическую пищу, я показываю, что этот сериал для меня важнее, чем настоящая еда, — заявила Янг.

Update on the continuing protest to #SaveTheOA.



This morning, the flowers and chalk on the sidewalk were gone. Might have been the city, or @Netflix trying to erase any trace of us. (Care to comment, N?)



I will not be erased. I will stand on this corner for as long as it takes. pic.twitter.com/dCd3FACYQm — E. T. Young (@emverse) August 22, 2019

Помимо основной цели — продолжения сериала — 35-летняя безработная женщина намерена своей акцией отметить недостаток социальной помощи в мире и негативное влияние на искусство капиталистических сил.

Янг оказалась не единственной, кто желает увидеть новые серии проекта. Петицию с требованием продлить сериал подписало уже почти 80 тысяч человек.

Первый сезон сериала "ОА" вышел в 2016 году. После второго сезона Netflix закрыл проект, не уточнив при этом причин.