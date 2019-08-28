Безработная объявила голодовку у офиса Netflix из-за закрытия любимого сериала

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Фото © Twitter / E. T. Young

Первый сезон "ОА" вышел в 2016 году. После второго компания объявила о закрытии проекта без объяснения причин.

Поклонница мистического сериала "ОА" Империал Янг устроила голодовку у офиса Netflix в Голливуде из-за закрытия проекта. Об этом сообщает The Independent.

Развлечения — пища для души, и в Netflix сейчас этого не понимают. Поэтому, отказываясь принимать физическую пищу, я показываю, что этот сериал для меня важнее, чем настоящая еда, — заявила Янг.

Помимо основной цели — продолжения сериала — 35-летняя безработная женщина намерена своей акцией отметить недостаток социальной помощи в мире и негативное влияние на искусство капиталистических сил.

Янг оказалась не единственной, кто желает увидеть новые серии проекта. Петицию с требованием продлить сериал подписало уже почти 80 тысяч человек.

Первый сезон сериала "ОА" вышел в 2016 году. После второго сезона Netflix закрыл проект, не уточнив при этом причин.

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