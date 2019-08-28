Названа опасность домашнего варенья и маринованных огурцов

Срок хранения таких продуктов ограничен годом, это обусловлено тем, что после 12 месяцев в заготовке начинает образовываться плесень.

Домашние заготовки из фруктов, ягод, овощей и грибов не следует хранить больше года. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на специалиста Госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентину Семёнову.

По её словам, варенье и компоты следует хранить в сухом прохладном месте при температуре от нуля до четырёх градусов тепла. Срок годности такой заготовки не будет составлять более одного года, поскольку в состав почти всех маринадов входит уксусная кислота 0,4–1,8%.

Также Семёнова отметила, что на срок хранения заготовки влияет качество соли. Так, для маринования и соления грибов подходит белая соль высшего качества. Правильно приготовленные грибы будут храниться не более 12 месяцев.

— А домашние заготовки из овощей, фруктов и ягод следует хранить не более 12 месяцев, а вот сушёные плоды можно употреблять в течение 24 месяцев с момента консервации, — заключила эксперт.