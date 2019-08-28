Перенёсшему инфаркт Мамонову требуется вторая операция

На месяц музыканту прописали строгий постельный режим в стационаре, а затем его ещё раз прооперируют.

Известный актёр и музыкант Пётр Мамонов, который ранее был госпитализирован с инфарктом, сейчас в стабильном состоянии после операции, ему необходим строгий постельный режим. Об этом РИА "Новости" рассказала его жена Ольга Мамонова.

— Состояние стабильное. Ест немного, но ест. Инфаркт был обширный, как мне сказали, без новой операции не обойтись. До конца сентября ему лежать, строгий постельный режим, стационар, домой не пустят, — сообщила супруга.

Напомним, 24 августа Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом, 26-го числа его прооперировали.