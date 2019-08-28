В МЧС подтвердили гибель двух человек при обрушении здания в Новосибирске

Спасатели вытащили тело ещё одного погибшего из-под завалов рухнувшего в Новосибирске здания. Таким образом, количество жертв составило два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Источник Лайфа отметил, что сейчас под завалами находится ещё один рабочий.

Изначально о двух погибших сообщили в региональном СУ СКР, однако позже в компании, которая владеет зданием, уточнили, что жертвой стал один человек.

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