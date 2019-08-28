В Перу обнаружили ритуальное захоронение 250 детей

По данным археологов, древние поселенцы совершали от трёх до четырёх жертвоприношений в год.

На северо-западе Перу археологи обнаружили массовое захоронение 250 принесённых в жертву детей. Об этом сообщает местная радиостанция RPP. со ссылкой на руководителя археологической группы Ферен Кастильо.

Останки двух сотен детей со следами резаных ран на грудине и рёбрах были обнаружены при раскопках в районе Пампас-ла-Крус в регионе Ла-Либертад. Как отметил глава исследовательской группы Ферен Кастильо, обнаруженные останки относятся к XIII–XV векам и имеют непосредственное отношение к обрядам и ритуалам высокоразвитой доколумбовой культуры чиму.

Как уточняет радиостанция, могилы не характерны для данной культуры: дети были погребены в необычных позах — лёжа на спине или на боку, а не в сидячем положении, как было принято среди чиму. Археологи считают, что это является свидетельством ритуального убийства. По их мнению, дети в возрасте от 4 до 14 лет были принесены в жертву богам дождя.

Кастильо добавил, что помимо массового захоронения детей были найдены могилы более 40 человек — воинов и пленников. Они, уверены исследователи, были также принесены в жертву богам.

По данным RPP, обнаруженные останки были переданы в лабораторию Национального университета города Трухильо для дальнейшего исследования.