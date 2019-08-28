Россиянам пообещали заморозки уже этой ночью

В некоторых регионах северо-запада России и Поволжья в ночь с 28-го на 29-е августа ожидается минусовая температура. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

В Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми, Ненецком автономном округе и северных районах Поволжья прогнозируют до –3 градусов. Также до –2 градусов может похолодать в Московской области.

Что касается дневной температуры, то в северо-западных регионах в среду столбики термометров поднимутся до 14–19 градусов тепла, в четверг — до 18–23, а в пятницу и субботу — до 19–24. На 1 сентября в центральных областях страны прогнозируют около 26 градусов тепла, без осадков.

Ранее жителей Москвы предупредили о начале бабьего лета.