Псковский таможенник попался на краже санкционного швейцарского сыра — видео

В Псковской области сотрудник таможни подозревается в краже десяти килограммов швейцарского сыра. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ на транспорте СК РФ.
— Подозреваемый... совершил хищение части перемещаемого товара через таможенную границу ЕАЭС в виде швейцарского сыра весом 10 килограммов, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Уточняется, что инцидент произошёл на многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка. Проводятся следственные действия, расследование дела продолжается.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram