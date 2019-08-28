Псковский таможенник попался на краже санкционного швейцарского сыра — видео

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Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

В Псковской области сотрудник таможни подозревается в краже десяти килограммов швейцарского сыра. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ на транспорте СК РФ.

— Подозреваемый... совершил хищение части перемещаемого товара через таможенную границу ЕАЭС в виде швейцарского сыра весом 10 килограммов, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Уточняется, что инцидент произошёл на многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка. Проводятся следственные действия, расследование дела продолжается.

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