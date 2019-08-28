Захарова назвала освобождение Вышинского первым шагом к справедливости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала освобождение из-под стражи руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

— Освобождение Вышинского из-под стражи — это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста, — написала дипломат в "Фейсбуке".

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд освободил главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство. Журналиста освободили прямо в зале суда. Сам Вышинский отмечал, что у него нет мотивов скрываться от следствия.