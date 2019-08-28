Под Ростовом 14 человек держали в рабстве — видео

Злоумышленники отобрали у своих жертв документы и ежедневно заставляли выполнять тяжёлую работу.

В Ростовской области двух жителей Батайска подозревают в использовании рабского труда 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, двое мужчин искали в Ростове-на-Дону людей без определённого места жительства, обещали им трудоустройство, после чего привозили в Батайск, где незаконно удерживали и заставляли бесплатно работать.

Потерпевшие жили в частном доме без необходимых условий. Злоумышленники забрали у них документы и ежедневно заставляли выполнять тяжёлые сельхозработы. Уточняется, что всего удерживалось 14 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Использование рабского труда".