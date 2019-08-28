Количество погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трёх

Из-под завалов рухнувшего здания в Новосибирске извлекли тело третьего погибшего. Об этом сообщила "Сибирская генерирующая компания", которой принадлежит здание, на своей официальной странице во "ВКонтакте".

— "Сибирская генерирующая компания" выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли трое человек, — сообщили в компании.

Там же добавили, что под обломками здания больше нет людей.

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