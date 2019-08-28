На предприятии во Франции произошёл взрыв, есть пострадавшие

Во Франции девять человек получили ранения в ходе взрыва на предприятии американской компании по производству стекла Corning. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошёл в среду, 28 августа, около 09:45 по местному времени (10:45 мск) в здании предприятия, которое расположено в коммуне Самуа-сюр-Сен.

В результате взрыва, причина которого к настоящему времени не установлена, девять человек получили химические ожоги. Все они были экстренно госпитализированы. При этом двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Остальные 150 сотрудников, которые находились в момент инцидента на предприятии, были эвакуированы. Близлежащая к месту происшествия территория оцеплена сотрудниками полиции в целях безопасности.

Сейчас на месте взрыва работают пожарные, врачи и сотрудники правоохранительных органов.