Первые шаги на воле. Видео с освобождённым из-под стражи Вышинским

Появилось видео с освобождённым из-под стражи главным редактором РИА "Новости-Украина" Кириллом Вышинским, который больше года провёл в украинской тюрьме.

Вышинский благодарен всем за поддержку. Особую благодарность он выразил представителю ОБСЕ по свободе слова и средствам массовой информации Дезиру.

— Человек, который последовательно и буквально с первых дней отстаивал мою невиновность и самое главное — необходимость выпустить меня из тюрьмы как человека, пострадавшего за выполнение своих профессиональных обязанностей, — заявил журналист в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, он поблагодарил своих защитников и в частности адвоката Андрея Доманского. По словам Вышинского, все они испытывали огромное давление.

Как уже сообщал Лайф, сегодня Киевский апелляционный суд освободил главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство. Журналиста освободили прямо в зале суда. Сам Вышинский отмечал, что у него нет мотивов скрываться от следствия.