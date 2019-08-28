В Кремле оценили решение об освобождении Вышинского

В Кремле поприветствовали решение киевского суда об освобождении из-под стражи главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда, — отметил он.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд освободил руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство. Его обязали прибывать в суд по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Сам Вышинский назвал это решение суда, которое он ждал более года, справедливым.