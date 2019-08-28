Власти Москвы обжаловали решение суда по митингу 31 августа

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Московские власти обжаловали решение Тверского суда о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре столицы 31 августа. Об этом сообщил первый замруководителя Департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда от 26 августа текущего года по административному исковому заявлению от группы граждан — Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова — к Правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия, — пояснил он в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии к московским властям, признав незаконным отказ в проведении акции в центре столицы.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.

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