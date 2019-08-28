Власти Москвы обжаловали решение суда по митингу 31 августа

Московские власти обжаловали решение Тверского суда о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре столицы 31 августа. Об этом сообщил первый замруководителя Департамента региональной безопасности Василий Олейник.

— Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда от 26 августа текущего года по административному исковому заявлению от группы граждан — Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова — к Правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия, — пояснил он в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии к московским властям, признав незаконным отказ в проведении акции в центре столицы.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.