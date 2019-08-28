Рабочие в строительной люльке спасли жильцов из горящей многоэтажки — видео

В подмосковном Видном в ходе пожара в жилом доме пострадал один человек, ещё 44 были эвакуированы. При этом многие из них были спасены благодаря чудесному стечению обстоятельств — в момент происшествия над фасадом трудились рабочие. С помощью строительной люльки и лебёдки им удалось спустить некоторых жильцов на землю.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл сегодня, 28 августа, в многоэтажке в Советском проезде. Пожар начался на девятом этаже. При этом владелец горящей квартиры пытался справиться с ситуацией самостоятельно, однако потушить пожар ему не удалось, в результате чего пламя быстро перекинулось на соседнюю квартиру.

В результате происшествия из жилого дома было эвакуировано 44 человека, включая 15 детей. Четверть из них — шесть взрослых и пятеро детей — спасены благодаря рабочим, которые осуществляли фасадные работы.

Хозяин квартиры, где изначально произошёл пожар, получил ожоги второй степени лица, шеи и рук. Сейчас он находится в Видновской центральной районной больнице. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

К настоящему моменту пожарные ликвидировали очаг возгорания. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить причину ЧП и установить все детали и обстоятельства инцидента.