79-летний Виторган стал отцом в четвёртый раз

Актёр Эммануил Виторган в четвёртый раз стал отцом. Об этом он рассказал на странице в "Инстаграме".
— У нас пополнение, на свет появилась ещё одна доченька... В честь моей мамы... Кларочка! — написал 79-летний артист.
Актёр опубликовал снимок с супругой Ириной Млодик, дочерью Этель и новорождённой. Когда родилась девочка, Виторган не уточнил. Также артист является отцом дочери Ксении и сына Максима.
Ранее певец Олег Газманов рассказал, планирует ли он четвёртого ребёнка.
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