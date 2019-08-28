79-летний Виторган стал отцом в четвёртый раз

Актёр Эммануил Виторган в четвёртый раз стал отцом. Об этом он рассказал на странице в "Инстаграме".

— У нас пополнение, на свет появилась ещё одна доченька... В честь моей мамы... Кларочка! — написал 79-летний артист.

Актёр опубликовал снимок с супругой Ириной Млодик, дочерью Этель и новорождённой. Когда родилась девочка, Виторган не уточнил. Также артист является отцом дочери Ксении и сына Максима.

Ранее певец Олег Газманов рассказал, планирует ли он четвёртого ребёнка.