Песков отреагировал на планы Болтона посетить Белоруссию

В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о планах советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона посетить Белоруссию. Как пояснил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, это суверенное право Минска.

— Во-первых, это суверенное дело Белоруссии. Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится. Собственно, это визит на рабочем уровне, — отметил Песков.

По данным Foreign Policy, Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе. При этом портал отмечает, что советник Трампа станет самым высокопоставленным представителем американских властей, который посетит Белоруссию в этом веке.