Петербуржцы направили властям более 400 тысяч идей о благоустройстве города

Жители Санкт-Петербурга направили властям Северной столицы более 400 тысяч предложений о благоустройстве города в рамках конкурса "Родной район". Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на администрацию губернатора.

Стоит отметить, что конкурс стартовал полгода назад. Опрос проводился в МФЦ Петербурга и на официальном сайте правительства города.

В конкурсе приняли участие не только горожане, но и администрации 18 районов. Они должны были представить проект развития района на ближайшие три года с учётом пожеланий местных жителей. В итоге первое место занял Красногвардейский район, который предложил благоустроить набережную реки Охты. Далее идёт Петроградский район с проектом благоустройства Южной дороги. Тройку лидеров замыкает Центральный район, администрация которого предложила внедрить систему автоматизированного скрининга для обнаружения онкологии на ранней стадии.

По словам врио губернатора Северной столицы Александра Беглова, победитель получит 100 млн рублей на реализацию проекта, за второе место выдадут 50 млн рублей, а третье — 25 млн рублей.

Кроме того, администрации районов получат помощь от правительства в реализации своих проектов.

Проект "Родной район" стартовал в апреле этого года по инициативе Беглова.