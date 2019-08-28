Пушков назвал освобождение Вышинского "сдвигом" в отношениях с Киевом

Решение киевского суда об освобождении из-под стражи главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского является существенным "сдвигом" в отношениях между Москвой и Киевом. Об этом Лайфу заявил председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

— При всей критике, обрушившейся в адрес Зеленского, всё же стоит отметить, что он иначе относится к решению гуманитарных вопросов, чем Порошенко. Надеюсь, что освобождение Вышинского из-под стражи — это первый шаг к его полному освобождению, — сказал он.

Кроме того, Пушков отметил, что Киеву стоит закрыть дело Вышинского и отказаться от уголовного преследования в связи с тем, что за это выступает ряд международных и журналистских организаций.

— Мне кажется, что освобождение Вышинского могло бы стать началом серьёзного сдвига в решении накопившихся гуманитарных вопросов между Москвой и Киевом, — добавил он.

При этом в Совете Федерации отметили, что в данном контексте особенно важны гуманитарные вопросы, которые касаются судеб конкретных граждан. Пушков подчеркнул, что людей, которые ждут возвращения на родину, "очень много с обеих сторон". В связи с этим политик выразил надежду, что освобождение Вышинского "станет отправной точкой" для решения подобных вопросов.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд освободил руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство. Его обязали прибывать в суд по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Сам Вышинский назвал это решение суда, которое он ждал более года, справедливым.