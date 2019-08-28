Сибирские учёные вывели острые помидоры и базилик "Яшка-цыган"

Селекционеры говорят, что базилик удивительно неприхотлив и обладает послевкусием душистого горошка.

Учёные из Сибирского НИИ растениеводства и селекции вывели острый сорт помидора. Об этом сообщает News.ru.

— Он имеет лёгкую, я бы сказала, пикантную "остринку", ощущение, словно его чуть-чуть поперчили, — отметила кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Штайнерт.

Новый томат получил название "Памяти Губко" — в честь выдающегося селекционера Валентины Губко. Эксперты отмечают, что первые плоды сорта хорошо подойдут для салата, а вторые — для засолки.

Также учёные вывели новый сорт базилика "Яшка-цыган", получивший своё название за густо-фиолетовый цвет листьев. Отмечается, что с одного квадратного метра, засеянного растением, можно получить до двух килограммов зелени. Сорт имеет послевкусие душистого горошка.