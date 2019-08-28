Онищенко одобрил нормы поведения для педагогов в Сети

Он отметил, что выбор данной профессии уже заранее предполагает некоторые ограничения и сдержанность.

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко одобрил разработанные этические нормы для педагогов.

— Это уместное, нужное предложение. Опасения, что тут якобы нарушаются права человека, — это лёгкое заблуждение. Если врач или учитель осмысленно принимает на себя свою профессию, то это всё вполне укладывается в рамки и не противоречит правам человека, — сказал Онищенко в эфире НСН.

Также он отметил, что ему жаль, что подобный свод норм составлен ведомством, а не самими преподавателями.

Напомним, в Министерстве просвещения РФ разработали нормы поведения преподавателей в Интернете и социальных сетях, где учителям советуют не размещать "информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей".