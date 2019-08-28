46-летняя Мария Миронова ждёт второго ребёнка

Популярная актриса театра и кино Мария Миронова перестала скрывать беременность и поделилась с поклонниками кадрами своего нового положения. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Заслуженная артистка РФ, которая в мае этого года отметила своё 46-летие, продемонстрировала фотографии и видео из Греции, где сейчас проводит отпуск. На одном из сториз актриса предстала в полный рост и показала фанатам свой округлившийся живот.

Отметим, что у Марии это будет второй ребёнок. У артистки уже есть 27-летний сын Андрей, чьим отцом является президент телевизионного канала World Fashion Channel Russia Игорь Удалов. Окончив школу, молодой человек пошёл по стопам матери и деда — поступил в Щукинское училище, а на последнем курсе стал актёром Театра им. Вахтангова.

Брак Мироновой и Удалова распался в 1999 году, после чего у актрисы были отношения с советником президента Российской академии наук Дмитрием Клоковым. Затем актриса, предположительно, состояла в отношениях с актёром Алексеем Макаровым, сыном актрисы Любови Полищук. От кого артистка ждёт второго ребёнка — неизвестно.