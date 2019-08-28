Песков заявил, что власти регионов несут ответственность за зарплаты врачей

Региональные власти должны нести ответственность в случае, если зарплаты врачей опускаются ниже средней по экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Там, где по каким-то причинам эти параметры не соблюдаются, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, — отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин поручил поддерживать зарплаты врачей на уровне не ниже средней по экономике. Песков добавил, что, согласно докладам глав регионов, это поручение выполняется.

Напомним, тема зарплат врачей стала широко обсуждаться после того, как в Нижнем Тагиле сразу несколько хирургов написали заявления об увольнении из-за высокой нагрузки и несоизмеримо низкой оплаты. Песков заявил, что ситуация требует реакции со стороны Минздрава, который в свою очередь пообещал хирургам стимулирующие выплаты.