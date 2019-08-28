Болтон анонсировал переговоры Трампа и Зеленского в Варшаве

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Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский проведут встречу в Варшаве. Переговоры анонсировал советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

И мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи, — заявил Болтон после переговоров с Зеленским.

Зеленский будет в Варшаве 1 сентября, его пригласила польская сторона.

Добавим, также украинский лидер и Болтон обсудили возможность присоединения Штатов к "нормандскому формату" по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, надежду на это выразил Зеленский.

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