Болтон анонсировал переговоры Трампа и Зеленского в Варшаве

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский проведут встречу в Варшаве. Переговоры анонсировал советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

— И мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи, — заявил Болтон после переговоров с Зеленским.

Зеленский будет в Варшаве 1 сентября, его пригласила польская сторона.

Добавим, также украинский лидер и Болтон обсудили возможность присоединения Штатов к "нормандскому формату" по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, надежду на это выразил Зеленский.