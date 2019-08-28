Актёра сериала "Мажор-2" избили в Петербурге

Актёр сериалов "Мажор-2" и "Морские дьяволы" Марк Коваль находится в больнице Санкт-Петербурга с травмами головы и ушибами после нападения неизвестных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Злоумышленники напали на Коваля на проспекте Обуховской обороны. После инцидента он был направлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, — сообщил собеседник агентству.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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