Актёра сериала "Мажор-2" избили в Петербурге

Молодой человек попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Актёр сериалов "Мажор-2" и "Морские дьяволы" Марк Коваль находится в больнице Санкт-Петербурга с травмами головы и ушибами после нападения неизвестных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Злоумышленники напали на Коваля на проспекте Обуховской обороны. После инцидента он был направлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, — сообщил собеседник агентству.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.