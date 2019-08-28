Россияне задолжали ЖКХ 564 млрд рублей

При этом общий долг населения и промышленных предприятий за услуги составил почти 1,1 трлн рублей.

За первые три месяца 2019 года задолженность россиян по жилищно-коммунальным платежам возросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 564,5 млрд рублей. Среди неплательщиков учитывались не только физические лица, но и товарищества, кооперативы и НКО. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

При этом задолженность только физических лиц составила 300 млрд рублей за первый квартал текущего года. Больше всего россияне задолжали за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.

Долги юридических лиц и промышленных предприятий, в свою очередь, выросли на 1,2% и достигли 530,2 млрд рублей. Таким образом, общий долг населения и промышленных потребителей за коммунальные услуги составляет порядка 1,1 трлн рублей.

Ранее в Госдуме предложили отапливать квартиры россиян даже летом из-за холодов. Эксперт раскритиковал эту идею.