Песков объяснил, почему Путин мог купить мороженое у "той же самой" продавщицы

697

Фото © ТАСС / Анастасия Савиных

27 августа во время посещения МАКСа президент РФ угостил мороженым всех желающих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, одна ли и та же женщина продавала мороженое Владимиру Путину на МАКС-2017 и МАКС-2019, но отметил, что такое вполне возможно.

<p>Владимир Путин на МАКС-2019. Фото © ТАСС / Анастасия Савиных</p>

Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже, — сказал Песков.

<p>Владимир Путин на МАКС-2017. Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Напомним, что во время посещения МАКСа Путин угостил мороженым всех желающих, включая президента Турции Реджепа Эрдогана. В 2017 году президент также покупал мороженое на авиасалоне.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×