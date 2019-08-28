Песков объяснил, почему Путин мог купить мороженое у "той же самой" продавщицы

27 августа во время посещения МАКСа президент РФ угостил мороженым всех желающих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, одна ли и та же женщина продавала мороженое Владимиру Путину на МАКС-2017 и МАКС-2019, но отметил, что такое вполне возможно.

— Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже, — сказал Песков.

Напомним, что во время посещения МАКСа Путин угостил мороженым всех желающих, включая президента Турции Реджепа Эрдогана. В 2017 году президент также покупал мороженое на авиасалоне.